Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Baron — Кшиштоф Шаниэль . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Baron — Кшиштоф Шаниэль

Команда Mariusz Baron в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Кшиштоф Шаниэль, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Mariusz Baron, в том матче победу одержали хозяева.