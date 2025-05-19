Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Mariusz Baron - Кшиштоф Шаниэль 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Mariusz BaronКшиштоф Шаниэль . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Mariusz Baron
Завершен
3 : 2
19 мая 2025
Кшиштоф Шаниэль
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Mariusz Baron — Кшиштоф Шаниэль

Команда Mariusz Baron в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Кшиштоф Шаниэль, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Mariusz Baron, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Mariusz Baron
Mariusz Baron
Кшиштоф Шаниэль
Mariusz Baron
3 побед
4 побед
43%
57%
10.11.2025
Mariusz Baron
Mariusz Baron
3:1
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
Обзор
11.08.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
2:3
Mariusz Baron
Mariusz Baron
Обзор
10.08.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
3:0
Mariusz Baron
Mariusz Baron
Обзор
02.06.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
3:1
Mariusz Baron
Mariusz Baron
Обзор
01.06.2025
Mariusz Baron
Mariusz Baron
3:1
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
Обзор
10.08.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
3:0
Mariusz Baron
Mariusz Baron
Обзор
02.06.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
3:1
Mariusz Baron
Mariusz Baron
Обзор
01.06.2025
Mariusz Baron
Mariusz Baron
3:1
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
Обзор
29.05.2025
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
3:1
Mariusz Baron
Mariusz Baron
Обзор
29.05.2025
Mariusz Baron
Mariusz Baron
2:3
Кшиштоф Шаниэль
Кшиштоф Шаниэль
Обзор
