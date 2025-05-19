Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Гжегож Маруд — Jakub Nowak . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Гжегож Маруд — Jakub Nowak

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали хозяева.