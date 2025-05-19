Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Гжегож Маруд - Jakub Nowak 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Гжегож МарудJakub Nowak . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Гжегож Маруд
Завершен
2 : 3
19 мая 2025
Jakub Nowak
Превью матча Гжегож Маруд — Jakub Nowak

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
Jakub Nowak
Гжегож Маруд
3 побед
0 побед
100%
0%
04.11.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
3:0
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Обзор
04.06.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
3:1
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Обзор
18.05.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
3:1
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Обзор
