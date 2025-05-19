Смотреть онлайн Гжегож Маруд - Jakub Nowak 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Гжегож Маруд — Jakub Nowak . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча Гжегож Маруд — Jakub Nowak
Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали хозяева.