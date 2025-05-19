Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Milan Fisera — Тибор Коленич . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Milan Fisera — Тибор Коленич

Команда Milan Fisera в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Тибор Коленич, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Milan Fisera, в том матче победу одержали гостьи.