Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олех Плиска — Ладислав Тума . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Олех Плиска — Ладислав Тума

Команда Олех Плиска в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Ладислав Тума, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Ладислав Тума, в том матче победу одержали хозяева.