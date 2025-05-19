19.05.2025
Смотреть онлайн Блажей Щепанек - Krzysztof Pawlowski 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Блажей Щепанек — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 1
19 мая 2025
Превью матча Блажей Щепанек — Krzysztof Pawlowski
История последних встреч
Блажей Щепанек
Krzysztof Pawlowski
0 побед
1 победа
0%
100%
18.05.2025
Krzysztof Pawlowski
3:1
Блажей Щепанек
