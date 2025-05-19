Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Michal Skorski . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Michal Skorski

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Michal Skorski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.