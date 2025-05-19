Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Bartlomiej Wisniewski - Michal Skorski 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Bartlomiej WisniewskiMichal Skorski . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Bartlomiej Wisniewski
Завершен
1 : 3
19 мая 2025
Michal Skorski
Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Michal Skorski

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Michal Skorski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Michal Skorski
Bartlomiej Wisniewski
7 побед
3 побед
70%
30%
13.11.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Michal Skorski
Michal Skorski
Обзор
23.10.2025
Michal Skorski
Michal Skorski
3:1
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Обзор
23.10.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
3:2
Michal Skorski
Michal Skorski
Обзор
23.10.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
1:3
Michal Skorski
Michal Skorski
Обзор
10.08.2025
Michal Skorski
Michal Skorski
1:3
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Обзор
04.06.2025
Michal Skorski
Michal Skorski
2:3
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Обзор
02.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
3:0
Michal Skorski
Michal Skorski
Обзор
01.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
2:3
Michal Skorski
Michal Skorski
Обзор
29.05.2025
Michal Skorski
Michal Skorski
1:3
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Обзор
27.05.2025
Michal Skorski
Michal Skorski
0:3
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Обзор
Комментарии к матчу
