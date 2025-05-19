Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Piotr Gumulinski — Гжегож Маруд . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Piotr Gumulinski — Гжегож Маруд

Команда Piotr Gumulinski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Гжегож Маруд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали хозяева.