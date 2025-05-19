Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кшиштоф Шаниэль — Jakub Nowak . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Кшиштоф Шаниэль — Jakub Nowak

Команда Кшиштоф Шаниэль в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Кшиштоф Шаниэль, в том матче победу одержали хозяева.