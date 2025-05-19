Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Baron — Гжегож Маруд . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Baron — Гжегож Маруд

Команда Mariusz Baron в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Гжегож Маруд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали гостьи.