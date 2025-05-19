Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Bartlomiej Wisniewski - Кристоф Котил 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Bartlomiej WisniewskiКристоф Котил . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Bartlomiej Wisniewski
Завершен
3 : 2
19 мая 2025
Кристоф Котил
Смотреть онлайн
Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Кристоф Котил

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Кристоф Котил, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 14 ноября 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Кристоф Котил
Bartlomiej Wisniewski
4 побед
6 побед
40%
60%
14.11.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
2:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
13.11.2025
Кристоф Котил
Кристоф Котил
1:3
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
Обзор
10.11.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
11.08.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
2:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
02.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
2:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
01.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
27.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
26.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
18.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
3:2
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
16.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
Bartlomiej Wisniewski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
