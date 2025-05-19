Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Кристоф Котил . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Кристоф Котил

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Кристоф Котил, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 14 ноября 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.