Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Piotr Gumulinski — Oskar Jadach . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Piotr Gumulinski — Oskar Jadach

Команда Piotr Gumulinski в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Oskar Jadach, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Oskar Jadach, в том матче победу одержали хозяева.