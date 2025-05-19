Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Fio/Denisse - Poletti/Valiente 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CSVP Iquique Women: Fio/DenissePoletti/Valiente . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
CSVP Iquique Women
Fio/Denisse
Завершен
12 : 21
19 мая 2025
Poletti/Valiente
Превью матча Fio/Denisse — Poletti/Valiente

Команда Fio/Denisse в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Poletti/Valiente, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

