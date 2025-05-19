19.05.2025
Смотреть онлайн Веймут - Парадайз 19.05.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига
Текстовая трансляция
20'
Веймут - 1-ый Гол
43'
Веймут - Угловой
44'
Paradise FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
57'
Веймут - 3-ий Гол
61'
Веймут - Угловой
63'
Paradise FC - Угловой
69'
Paradise FC - Угловой
70'
Paradise FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Веймут — Парадайз
Статистика матча
Угловые
2
3
