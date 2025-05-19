Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Skorski — Wojciech Kotyl . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Michal Skorski — Wojciech Kotyl

Команда Michal Skorski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Michal Skorski, в том матче победу одержали хозяева.