19.05.2025
Смотреть онлайн Пшемыслав Блохо - Филип Куджава 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Пшемыслав Блохо — Филип Куджава . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
19 мая 2025
Превью матча Пшемыслав Блохо — Филип Куджава
История последних встреч
Пшемыслав Блохо
Филип Куджава
1 победа
5 побед
17%
83%
04.06.2025
Пшемыслав Блохо
1:3
Филип Куджава
04.06.2025
Пшемыслав Блохо
0:3
Филип Куджава
03.06.2025
Филип Куджава
2:3
Пшемыслав Блохо
04.06.2025
Пшемыслав Блохо
0:3
Филип Куджава
03.06.2025
Филип Куджава
2:3
Пшемыслав Блохо
19.05.2025
Пшемыслав Блохо
2:3
Филип Куджава
