Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Давид Котвица — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Давид Котвица — Пшемыслав Блохо

Команда Давид Котвица в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Давид Котвица, в том матче победу одержали гостьи.