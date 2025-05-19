Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Пшемыслав Блохо — Филип Куджава . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .

Превью матча Пшемыслав Блохо — Филип Куджава

Команда Пшемыслав Блохо в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Филип Куджава, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Пшемыслав Блохо, в том матче победу одержали гостьи.