19.05.2025
Смотреть онлайн Adam Linek - Филип Куджава 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Adam Linek — Филип Куджава . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
19 мая 2025
Превью матча Adam Linek — Филип Куджава
История последних встреч
Adam Linek
Филип Куджава
1 победа
5 побед
17%
83%
12.11.2025
Adam Linek
2:3
Филип Куджава
23.10.2025
Adam Linek
2:3
Филип Куджава
11.08.2025
Adam Linek
3:1
Филип Куджава
04.06.2025
Adam Linek
0:3
Филип Куджава
04.06.2025
Adam Linek
1:3
Филип Куджава
23.10.2025
Adam Linek
2:3
Филип Куджава
11.08.2025
Adam Linek
3:1
Филип Куджава
04.06.2025
Adam Linek
0:3
Филип Куджава
04.06.2025
Adam Linek
1:3
Филип Куджава
25.05.2025
Adam Linek
0:3
Филип Куджава
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу