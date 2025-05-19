Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Куджава — Давид Котвица . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Филип Куджава — Давид Котвица

Команда Филип Куджава в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Давид Котвица, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Филип Куджава, в том матче победу одержали гостьи.