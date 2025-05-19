19.05.2025
Смотреть онлайн Adam Linek - Пшемыслав Блохо 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Adam Linek — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
19 мая 2025
Превью матча Adam Linek — Пшемыслав Блохо
История последних встреч
Adam Linek
Пшемыслав Блохо
4 побед
3 побед
57%
43%
04.06.2025
Adam Linek
3:1
Пшемыслав Блохо
04.06.2025
Adam Linek
0:3
Пшемыслав Блохо
28.05.2025
Пшемыслав Блохо
0:3
Adam Linek
28.05.2025
Пшемыслав Блохо
3:0
Adam Linek
26.05.2025
Adam Linek
1:3
Пшемыслав Блохо
28.05.2025
Пшемыслав Блохо
0:3
Adam Linek
28.05.2025
Пшемыслав Блохо
3:0
Adam Linek
26.05.2025
Adam Linek
1:3
Пшемыслав Блохо
26.05.2025
Пшемыслав Блохо
1:3
Adam Linek
26.05.2025
Пшемыслав Блохо
1:3
Adam Linek
