Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : МилосФридл — Ондрей Фиклик . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча МилосФридл — Ондрей Фиклик

Команда МилосФридл в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Ондрей Фиклик, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды МилосФридл, в том матче победу одержали гостьи.