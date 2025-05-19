Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Karol Wisniewski — Томасз Филбрандт . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Karol Wisniewski — Томасз Филбрандт

Команда Karol Wisniewski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Томасз Филбрандт, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Томасз Филбрандт, в том матче победу одержали хозяева.