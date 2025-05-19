Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Томасз Филбрандт — Karol Wisniewski . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Томасз Филбрандт — Karol Wisniewski

Команда Томасз Филбрандт в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Karol Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.