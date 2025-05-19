Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Томасз Филбрандт - Karol Wisniewski 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Томасз ФилбрандтKarol Wisniewski . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Томасз Филбрандт
Завершен
3 : 2
19 мая 2025
Karol Wisniewski
Превью матча Томасз Филбрандт — Karol Wisniewski

Команда Томасз Филбрандт в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Karol Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Томасз Филбрандт
Томасз Филбрандт
Karol Wisniewski
Томасз Филбрандт
0 побед
1 победа
0%
100%
19.05.2025
Karol Wisniewski
Karol Wisniewski
3:1
Томасз Филбрандт
Томасз Филбрандт
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA