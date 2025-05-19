Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Томасз Филбрандт — Кржиштоф Капик . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Томасз Филбрандт — Кржиштоф Капик

Команда Томасз Филбрандт в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Кржиштоф Капик, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали гостьи.