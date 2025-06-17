Смотреть онлайн Гамбурго - Пасу-Фунду РС 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Гамбурго — Пасу-Фунду РС, 7 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio do Vale.