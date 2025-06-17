17.06.2025
Смотреть онлайн Гамбурго - Пасу-Фунду РС 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Гамбурго — Пасу-Фунду РС, 7 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio do Vale.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio do Vale
Чемпионат Гаушу 2
Гамбурго
33'
70'
Завершен
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
6'
Гамбурго - Угловой
20'
Гамбурго - Угловой
26'
Гамбурго - Угловой
33'
Гамбурго - 1-ый Гол
37'
Гамбурго - Угловой
38'
Passo Fundo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
46'
Гамбурго - Угловой
48'
Гамбурго - Угловой
66'
Passo Fundo - Незабитый пенальти
66'
Passo Fundo - Угловой
70'
Гамбурго - 2-ой Гол
81'
Гамбурго - Угловой
86'
Гамбурго - Угловой
88'
Passo Fundo - Угловой
90+1'
Passo Fundo - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,3
Превью матча Гамбурго — Пасу-Фунду РС
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
108
106
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу