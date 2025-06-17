Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Гамбурго - Пасу-Фунду РС 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: ГамбургоПасу-Фунду РС, 7 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio do Vale.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio do Vale
Чемпионат Гаушу 2
Гамбурго
33'
70'
Завершен
2 : 0
17 июня 2025
Пасу-Фунду РС
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Гамбурго icon
33'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
Гамбурго icon
70'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Гамбурго - Угловой
20'
Угловой
Гамбурго - Угловой
26'
Угловой
Гамбурго - Угловой
33'
Гамбурго - 1-ый Гол
37'
Угловой
Гамбурго - Угловой
38'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
46'
Угловой
Гамбурго - Угловой
48'
Угловой
Гамбурго - Угловой
66'
Passo Fundo - Незабитый пенальти
66'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
70'
Гамбурго - 2-ой Гол
81'
Угловой
Гамбурго - Угловой
86'
Угловой
Гамбурго - Угловой
88'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
90+1'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,3

Превью матча Гамбурго — Пасу-Фунду РС

Статистика матча

Владение мячом
Гамбурго Гамбурго
52%
Пасу-Фунду РС Пасу-Фунду РС
48%
Атаки
108
106
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
7
1
Игры 7 тур
17.06.2025
Гамбурго
2:0
Пасу-Фунду РС
Завершен
15.06.2025
Униан Фредерикенсе
-:-
Capao Da Canoa
Отменен
15.06.2025
Фарропилья
-:-
Интер де Санта Мария
Отменен
15.06.2025
Веранополис
4:0
Лажеаденсе
Завершен
15.06.2025
Униан Фредерикенсе
2:1
Санта Круз РС
Завершен
15.06.2025
Фарропилья
0:1
Айморе
Завершен
15.06.2025
Грамаденси
0:0
ГЕ Глопия
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
14 Декабря
21:00
Леванте Леванте
Вильярреал Вильярреал
14 Декабря
20:30
Брентфорд Брентфорд
Лидс Лидс
14 Декабря
19:30
Милан Милан
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Декабря
22:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
14 Декабря
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA