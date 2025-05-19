Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олег Гавришко — Serhii Chelpanov . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .

Превью матча Олег Гавришко — Serhii Chelpanov

Команда Олег Гавришко в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Serhii Chelpanov, в том матче победу одержали гостьи.