19.05.2025

Смотреть онлайн Олег Гавришко - Serhii Chelpanov 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Олег ГавришкоSerhii Chelpanov . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Олег Гавришко
Завершен
3 : 0
19 мая 2025
Serhii Chelpanov
Превью матча Олег Гавришко — Serhii Chelpanov

Команда Олег Гавришко в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Serhii Chelpanov, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Олег Гавришко
Олег Гавришко
Serhii Chelpanov
Олег Гавришко
1 победа
0 побед
100%
0%
02.06.2025
Serhii Chelpanov
Serhii Chelpanov
0:3
Олег Гавришко
Олег Гавришко
Обзор
Комментарии к матчу
