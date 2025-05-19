Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрий Ковирков — Александр Духовенко . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Андрий Ковирков — Александр Духовенко

Команда Андрий Ковирков в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Александр Духовенко, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Андрий Ковирков, в том матче победу одержали гостьи.