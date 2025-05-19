Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mishchenko — Артем Чепурный . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mishchenko — Артем Чепурный

Команда Oleksandr Mishchenko в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Артем Чепурный, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Oleksandr Mishchenko, в том матче победу одержали хозяева.