Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Олександр Маслов — Сергей Чулюков . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 0
19 мая 2025
Превью матча Олександр Маслов — Сергей Чулюков
История последних встреч
Олександр Маслов
Сергей Чулюков
0 побед
1 победа
0%
100%
10.11.2025
Сергей Чулюков
3:2
Олександр Маслов
