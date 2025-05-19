19.05.2025
Смотреть онлайн Виктор Шарпай - Андрей Хомилко 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Виктор Шарпай — Андрей Хомилко . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
19 мая 2025
Превью матча Виктор Шарпай — Андрей Хомилко
История последних встреч
Виктор Шарпай
Андрей Хомилко
0 побед
5 побед
0%
100%
13.11.2025
Виктор Шарпай
1:3
Андрей Хомилко
23.10.2025
Виктор Шарпай
0:3
Андрей Хомилко
03.06.2025
Андрей Хомилко
3:1
Виктор Шарпай
29.05.2025
Виктор Шарпай
0:3
Андрей Хомилко
26.05.2025
Андрей Хомилко
3:0
Виктор Шарпай
Комментарии к матчу