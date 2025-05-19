Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Andrii Kurtenko — Сергей Схабицкий . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Andrii Kurtenko — Сергей Схабицкий

Команда Andrii Kurtenko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Сергей Схабицкий, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Andrii Kurtenko, в том матче победу одержали гостьи.