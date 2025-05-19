Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Roman Zholubak — Назар Данилюк . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Roman Zholubak — Назар Данилюк

Команда Roman Zholubak в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 14 ноября 2025 на поле команды Roman Zholubak, в том матче победу одержали гостьи.