Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Anton Molochko — Андрей Гребенюк . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Anton Molochko — Андрей Гребенюк

Команда Anton Molochko в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Андрей Гребенюк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Андрей Гребенюк, в том матче победу одержали хозяева.