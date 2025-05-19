Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Назар Данилюк - Микита Завада 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Назар ДанилюкМикита Завада . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Назар Данилюк
Завершен
3 : 2
19 мая 2025
Микита Завада
Смотреть онлайн
Превью матча Назар Данилюк — Микита Завада

Команда Назар Данилюк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Микита Завада, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Назар Данилюк
Назар Данилюк
Микита Завада
Назар Данилюк
5 побед
1 победа
83%
17%
01.11.2025
Микита Завада
Микита Завада
0:3
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
03.06.2025
Микита Завада
Микита Завада
0:3
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
02.06.2025
Микита Завада
Микита Завада
0:3
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
02.06.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
3:0
Микита Завада
Микита Завада
Обзор
27.05.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
0:3
Микита Завада
Микита Завада
Обзор
03.06.2025
Микита Завада
Микита Завада
0:3
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
02.06.2025
Микита Завада
Микита Завада
0:3
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
02.06.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
3:0
Микита Завада
Микита Завада
Обзор
27.05.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
0:3
Микита Завада
Микита Завада
Обзор
26.05.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
3:0
Микита Завада
Микита Завада
Обзор
