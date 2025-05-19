Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Назар Данилюк — Микита Завада . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Назар Данилюк — Микита Завада

Команда Назар Данилюк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Микита Завада, в том матче победу одержали гостьи.