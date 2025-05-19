Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Anton Molochko — Назар Данилюк . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Anton Molochko — Назар Данилюк

Команда Anton Molochko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Назар Данилюк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Назар Данилюк, в том матче победу одержали гостьи.