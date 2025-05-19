Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Anton Molochko - Назар Данилюк 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Anton MolochkoНазар Данилюк . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Anton Molochko
Завершен
0 : 3
19 мая 2025
Назар Данилюк
Смотреть онлайн
Превью матча Anton Molochko — Назар Данилюк

Команда Anton Molochko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Назар Данилюк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Назар Данилюк, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Anton Molochko
Anton Molochko
Назар Данилюк
Anton Molochko
5 побед
3 побед
63%
38%
10.11.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
0:3
Anton Molochko
Anton Molochko
Обзор
10.11.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
3:0
Anton Molochko
Anton Molochko
Обзор
04.11.2025
Назар Данилюк
Назар Данилюк
2:3
Anton Molochko
Anton Molochko
Обзор
01.11.2025
Anton Molochko
Anton Molochko
3:1
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
11.08.2025
Anton Molochko
Anton Molochko
3:1
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
01.11.2025
Anton Molochko
Anton Molochko
3:1
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
11.08.2025
Anton Molochko
Anton Molochko
3:1
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
03.06.2025
Anton Molochko
Anton Molochko
3:0
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
02.06.2025
Anton Molochko
Anton Molochko
1:3
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
02.06.2025
Anton Molochko
Anton Molochko
0:3
Назар Данилюк
Назар Данилюк
Обзор
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA