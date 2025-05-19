Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mishchenko — Serhii Chelpanov . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mishchenko — Serhii Chelpanov

Команда Oleksandr Mishchenko в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Serhii Chelpanov, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Serhii Chelpanov, в том матче победу одержали гостьи.