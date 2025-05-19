Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Vitalii Levshyn — Roman Zholubak . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Vitalii Levshyn — Roman Zholubak

Команда Vitalii Levshyn в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Vitalii Levshyn, в том матче победу одержали хозяева.