Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрий Ковирков — Артем Чепурный . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Андрий Ковирков — Артем Чепурный

Команда Андрий Ковирков в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Артем Чепурный, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Андрий Ковирков, в том матче победу одержали хозяева.