Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Roman Zholubak — Андрей Гребенюк . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Roman Zholubak — Андрей Гребенюк

Команда Roman Zholubak в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Андрей Гребенюк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Андрей Гребенюк, в том матче победу одержали хозяева.