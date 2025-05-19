Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.05.2025

Смотреть онлайн Roman Zholubak - Андрей Гребенюк 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Roman ZholubakАндрей Гребенюк . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Roman Zholubak
Завершен
1 : 3
19 мая 2025
Андрей Гребенюк
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Roman Zholubak — Андрей Гребенюк

Команда Roman Zholubak в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Андрей Гребенюк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Андрей Гребенюк, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Roman Zholubak
Roman Zholubak
Андрей Гребенюк
Roman Zholubak
1 победа
8 побед
11%
89%
10.11.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:0
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
10.11.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:1
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
11.08.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:0
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
03.06.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:1
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
02.06.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
1:3
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
02.06.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
1:3
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
02.06.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:1
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
27.05.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:1
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
26.05.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:1
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
25.05.2025
Андрей Гребенюк
Андрей Гребенюк
3:0
Roman Zholubak
Roman Zholubak
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA