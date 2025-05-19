Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Maciej Domin - Мачей Новалинский 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Maciej DominМачей Новалинский . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Maciej Domin
Завершен
3 : 2
19 мая 2025
Мачей Новалинский
Смотреть онлайн
Превью матча Maciej Domin — Мачей Новалинский

Команда Maciej Domin в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Мачей Новалинский, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA