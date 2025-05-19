Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Томасз Филбрандт — Maciej Domin . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Томасз Филбрандт — Maciej Domin

Команда Томасз Филбрандт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Maciej Domin, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Maciej Domin, в том матче победу одержали гостьи.