19.05.2025
Смотреть онлайн Реал Кояри - РКС 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Aruba Play-offs: Реал Кояри — РКС . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Aruba Play-offs
Реал Кояри
73'
80'
Завершен
2 : 2
19 мая 2025
РКС
17'
79'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Реал Кояри - Угловой
7'
РКС - Угловой
17'
РКС - 1-ый Гол
39'
Реал Кояри - Угловой
45+4'
РКС - Угловой
73'
Реал Кояри - 2-ой Гол
79'
РКС - 3-ий Гол
80'
Реал Кояри - Угловой
80'
Реал Кояри - 4-ый Гол
Превью матча Реал Кояри — РКС
Статистика матча
Атаки
73
73
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
6
4
