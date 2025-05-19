19.05.2025
Смотреть онлайн St Croix SC Women - Joy AC Women 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: St Croix SC Women — Joy AC Women . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
St Croix SC Women
35'
62'
65'
89'
Завершен
4 : 3
19 мая 2025
Joy AC Women
10'
41'
82'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
10'
Joy AC Women - 1-ый Гол
15'
St Croix SC Women - Угловой
20'
Joy AC Women - Угловой
23'
St Croix SC Women - Угловой
33'
St Croix SC Women - Угловой
35'
St Croix SC Women - 2-ой Гол
41'
Joy AC Women - 3-ий Гол
48'
Joy AC Women - Угловой
55'
Joy AC Women - Угловой
55'
St Croix SC Women - Угловой
60'
Joy AC Women - Угловой
62'
St Croix SC Women - 4-ый Гол
63'
St Croix SC Women - Угловой
65'
St Croix SC Women - 5-ый Гол
68'
Joy AC Women - Угловой
73'
St Croix SC Women - Угловой
82'
Joy AC Women - 6-ый Гол
89'
St Croix SC Women - 7-ый Гол
Превью матча St Croix SC Women — Joy AC Women
Статистика матча
Атаки
108
66
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
11
9
Комментарии к матчу