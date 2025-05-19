19.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Austin Rise Women — Dallas . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 0
19 мая 2025
Превью матча Austin Rise Women — Dallas
История последних встреч
Austin Rise Women
Dallas
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.06.2025
Dallas
2:3
Austin Rise Women
Статистика матча
Атаки
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
