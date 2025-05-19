Смотреть онлайн Vratislav Petracek - Matous Klimenta 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Vratislav Petracek — Matous Klimenta . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча Vratislav Petracek — Matous Klimenta
Команда Vratislav Petracek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Matous Klimenta, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.