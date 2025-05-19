Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radim Urbaniec — Михал Ваврецка . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Radim Urbaniec — Михал Ваврецка

Команда Radim Urbaniec в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 8 матчей. Команда Михал Ваврецка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Radim Urbaniec, в том матче победу одержали гостьи.