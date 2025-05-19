Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.05.2025

Смотреть онлайн Ростислав Ключук - Radim Urbaniec 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ростислав КлючукRadim Urbaniec . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Ростислав Ключук
Завершен
3 : 2
19 мая 2025
Radim Urbaniec
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ростислав Ключук — Radim Urbaniec

Команда Ростислав Ключук в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Radim Urbaniec, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Ростислав Ключук, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Radim Urbaniec
Ростислав Ключук
1 победа
3 побед
25%
75%
01.06.2025
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
1:3
Radim Urbaniec
Radim Urbaniec
Обзор
01.06.2025
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
1:3
Radim Urbaniec
Radim Urbaniec
Обзор
17.05.2025
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
3:2
Radim Urbaniec
Radim Urbaniec
Обзор
17.05.2025
Radim Urbaniec
Radim Urbaniec
3:1
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
Team Falcons Team Falcons
M80 M80
16 Ноября
20:45
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
16 Ноября
21:00
Барселона Барселона
Баскония Баскония
16 Ноября
21:00
Ле-Ман Ле-Ман
Монако Монако
16 Ноября
21:00
Эсенлер Эрокспор Эсенлер Эрокспор
Фенербахче Фенербахче
16 Ноября
20:30
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Ривер Плейт Ривер Плейт
16 Ноября
23:00
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
16 Ноября
23:30
Чешир Чешир
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
16 Ноября
20:30
Цистерна Цистерна
Модена Модена
16 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA