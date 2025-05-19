Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ростислав Ключук — Radim Urbaniec . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Ростислав Ключук — Radim Urbaniec

Команда Ростислав Ключук в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Radim Urbaniec, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Ростислав Ключук, в том матче победу одержали гостьи.