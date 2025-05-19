19.05.2025
Смотреть онлайн Matous Klimenta - Jiri Ruzicka 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Matous Klimenta — Jiri Ruzicka . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 1
19 мая 2025
Превью матча Matous Klimenta — Jiri Ruzicka
История последних встреч
Matous Klimenta
Jiri Ruzicka
2 побед
3 побед
40%
60%
12.11.2025
Jiri Ruzicka
3:1
Matous Klimenta
12.11.2025
Jiri Ruzicka
3:2
Matous Klimenta
23.10.2025
Matous Klimenta
0:3
Jiri Ruzicka
02.06.2025
Jiri Ruzicka
0:3
Matous Klimenta
27.05.2025
Jiri Ruzicka
1:3
Matous Klimenta
Комментарии к матчу