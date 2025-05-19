Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Vratislav Petracek — Martin Huk . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Vratislav Petracek — Martin Huk

Команда Vratislav Petracek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Martin Huk, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Vratislav Petracek, в том матче победу одержали хозяева.