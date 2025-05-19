Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.05.2025

Смотреть онлайн Vratislav Petracek - Martin Huk 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Vratislav PetracekMartin Huk . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Vratislav Petracek
Завершен
0 : 3
19 мая 2025
Martin Huk
Превью матча Vratislav Petracek — Martin Huk

Команда Vratislav Petracek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Martin Huk, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Vratislav Petracek, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
Martin Huk
Vratislav Petracek
6 побед
2 побед
67%
22%
13.11.2025
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
3:0
Martin Huk
Martin Huk
Обзор
03.06.2025
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
3:0
Martin Huk
Martin Huk
Обзор
02.06.2025
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
3:0
Martin Huk
Martin Huk
Обзор
31.05.2025
Martin Huk
Martin Huk
3:2
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
Обзор
31.05.2025
Martin Huk
Martin Huk
2:3
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
Обзор
31.05.2025
Martin Huk
Martin Huk
2:3
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
Обзор
31.05.2025
Martin Huk
Martin Huk
0:3
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
Обзор
17.05.2025
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
-:-
Martin Huk
Martin Huk
Обзор
17.05.2025
Martin Huk
Martin Huk
3:0
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
Обзор
16.05.2025
Vratislav Petracek
Vratislav Petracek
3:2
Martin Huk
Martin Huk
Обзор
