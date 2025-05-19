Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Martin Huk — Tomas Turek . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Martin Huk — Tomas Turek

Команда Martin Huk в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Tomas Turek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Martin Huk, в том матче победу одержали хозяева.